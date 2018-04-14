طاهر يفوز ببطولة الجائزة الكبرى للفروسية

انتزع الفارس محمد طاهر زيادة لاعب منتخبنا الوطني للفروسية لقب بطولة الجائزة الكبرى بجدارة واستحقاق بعد أن تفوق على فرسان 8 دول شاركوا في البطولة التي أقيمت في منطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 12 وحتى 14 من الشهر الجاري.

وظهر محمد طاهر زيادة بمستوى متميز أهله للحصول على اللقب رغم صغر سنه وكبر سن منافسيه الذين يعدون أستاذة له في اللعبة حيث تمكن من تحقيق الفوز بالجواد أرثر بعد أن أنهى دورته بدون نقاط جزاء وبزمن 61.41 ,كما حصل أيضاً على المركز الثاني بالجواد فور بليجر بزمن 55.21 ولكن بـ4 نقاط جزاء وترك بقية المراكز الأخرى ليتنافس عليها بقية الفرسان من الثالث إلى السابع الذي قررت اللجنة المنظمة برئاسة هشام حطب رئيس الاتحاد تتويجه لتقارب نتيجة السادس و السابع حيث حصل على المركز الثالث الفارس محمد مدحت صادق بزمن 56.61 بـ4 نقاط جزاء على الجواد أوروبا.

وحصل على المركز الرابع الفارس علي النجار على جواده ويدرمو بزمن 60.74 بـ4 نقاط جزاء , بينما احتل المركز الخامس الفارس وائل المحجري على الجواد نايت فلايت بزمن 63.20 بـ4 نقاط جزاء , وحل في المركز السادس الفارس ابراهيم البسطاويسي على الجواد لاريا بزمن 58.39 بـ8 نقاط جزاء , وأخيراً في المركز السابع خالد الوليد زمزم على الجواد ديربانتا بزمن 59.70 بـ8 نقاط جزاء.

وجاء هذا الفوز تتويج لمجهود محمد طاهر خلال البطولة حيث فاز أمس في مبارتي الـ Medium Tour والـ Big Tour بالجوادين فلازيلاتي و فور بليجر على الترتيب.

وشارك في البطولة أكثر من 100 فارس من 8 دول مختلفة هم (مصر , روسيا , إستونيا , بلجيكا , بريطانيا , السويد , فرنسا, سوريا)