نواب أمريكيون: قرار ترامب متهور وغير قانوني

بعد دقائق من خطابه، أفلت الرئيس ترامب من الأسئلة الموجهة له من طرف الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء بعد توجيهه هذه الضربات دون استشارة مع الكونجرس الأمريكي، وفقا لـ«بي بي سي».

ووصف السيناتور الديمقراطي، تيم كين، القرار بأنه "متهور" و"غير قانوني"، وأعرب عن قلقه من أن هذا العمل قد يشجع ترامب على قصف إيران أو كوريا الشمالية.

Trump’s decision to launch airstrikes against Syria without Congress’s approval is illegal. We need to stop giving presidents a blank check to wage war. Today it’s Syria, but what’s going to stop him from bombing Iran or North Korea next? — Tim Kaine (@timkaine) April 14, 2018

وكان هناك انزعاج في الحزب الجمهوري نفسه إذ وصفه عضو الكونجرس، توماس ماسي، بأنه غير دستوري.

I haven’t read France’s or Britain’s “Constitution,” but I’ve read ours and no where in it is Presidential authority to strike Syria. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) April 14, 2018

ويختلف الخبراء القانونيون حول هذه القضية، وقد احتدم النقاش قبل عام من الآن عندما اتخذ ترامب إجراءً مماثلاً ضد سوريا في أبريل الماضي، في أعقاب هجوم على بلدة خان شيخون الشمالية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.