نواب أمريكيون: قرار ترامب متهور وغير قانوني

بعد دقائق من خطابه، أفلت الرئيس ترامب من الأسئلة الموجهة له من طرف الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء بعد توجيهه هذه الضربات دون استشارة مع الكونجرس الأمريكي، وفقا لـ«بي بي سي».
ووصف السيناتور الديمقراطي، تيم كين، القرار بأنه "متهور" و"غير قانوني"، وأعرب عن قلقه من أن هذا العمل قد يشجع ترامب على قصف إيران أو كوريا الشمالية.
وكان هناك انزعاج في الحزب الجمهوري نفسه إذ وصفه عضو الكونجرس، توماس ماسي، بأنه غير دستوري.
ويختلف الخبراء القانونيون حول هذه القضية، وقد احتدم النقاش قبل عام من الآن عندما اتخذ ترامب إجراءً مماثلاً ضد سوريا في أبريل الماضي، في أعقاب هجوم على بلدة خان شيخون الشمالية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.