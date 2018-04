نواب أمريكيون: قرار ترامب متهور وغير قانوني

بعد دقائق من خطابه، أفلت الرئيس ترامب من الأسئلة الموجهة له من طرف الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء بعد توجيهه هذه الضربات دون استشارة مع الكونجرس الأمريكي، وفقا لـ«بي بي سي».

ووصف السيناتور الديمقراطي، تيم كين، القرار بأنه "متهور" و"غير قانوني"، وأعرب عن قلقه من أن هذا العمل قد يشجع ترامب على قصف إيران أو كوريا الشمالية.

Trump’s decision to launch airstrikes against Syria without Congress’s approval is illegal. We need to stop giving presidents a blank check to wage war. Today it’s Syria, but what’s going to stop him from bombing Iran or North Korea next?