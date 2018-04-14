الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد للوضع في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى ضبط النفس وحث الدول على تجنب أية أعمال من شأنها تصعيد الوضع في سوريا، جاء ذلك في أعقاب الضربات العسكرية التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في سوريا.

وقال «جوتيريش»، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية، اليوم السبت: «أحث جميع الدول الأعضاء إلى التحلي بضبط النفس في هذه الظروف الخطيرة، وإلى تجنب أية أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الوضع وتفاقم معاناة الشعب السوري».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، البدء في توجيه ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا في أماكن محددة في سوريا بزعم قيام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيمائية.