افتتح وزير التعليم العالي، د. خالد عبدالغفار، مساء السبت، معهد إعداد القادة بحلوان، بعد تطويره بحضور وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي، ووزير التنمية المحلية، د. أبو بكر الجندي، ووزير التنمية المحلية الأسبق، د. أحمد زكي بدر.

كما حضر الافتتاح رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، د. حسن راتب، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، ومستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان، د. طايع عبد اللطيف، ووفود من طلاب الجامعات المصرية.

وشارك «عبد الغفار»، شباب الجامعات في الأنشطة الرياضية وسباق الدراجات ومباراة كرة القدم، وشاهد عرضا رياضيا حيا لطلاب التربية الرياضية، وعرضا فنيا للبالية الراقص لطالبات من جامعة طنطا، وعرضا للياقة البدنية لطلاب من الجامعات المصرية.

واصطحب الوزير، الحضور في افتتاح قاعة الاحتفالات الكبرى بالمعهد، كما افتتح المسرح الروماني وقاعة الطعام الرئيسية والمطبخ المركزي وسكن الطلبة والطالبات، وافتتح أيضا الملاعب الرياضية والمسجد بعد تطويره، وتفقد أعمال الرصف والتشجير الجديدة.

وعلى هامش الافتتاح، عقد الوزير مؤتمرا صحفيا، استعرض فيه خطة وزارة التعليم العالي، لتطوير معهد إعداد القادة من أجل أن يكون مصنعا لتخريج قادة من شباب الجامعات ومركزا لغرس قيم الوفاء للوطن ونشر الوعي، وتعزيز روح الوطنية والانتماء.

وأكد الوزير، أن المعهد لن يقتصر نشاطه على الطلاب فقط بل سيمتد نشاطه لجميع مكونات المجتمع الجامعي من طلاب وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة وموظفي الجامعات، لافتا إلى أن المعهد على مدار تاريخه لم يكن سوى مركزا للتعلم والفكر والقيادة والوعي والإبداع.

وأوضح أن أعمال التطوير لم تكلف ميزانية الدولة أي أعباء بل أن وزارة التعليم العالي، تعاونت مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية من أجل تطوير المعهد لعدم إرهاق ميزانية الدولة.

وأشاد «عبد الغفار»، خلال كلمته بالحفل المسائي بالمسرح الروماني، بفريق العمل الذي شارك في إحياء المعهد وعودته للقيام بمهامه مرة اخرى، حيث وجه الوزير، الشكر لجميع القائمين على المعهد والسادة رؤساء الجامعات المصرية، ورجال الأعمال الذين ساهموا في تطوير المعهد، وشركة تواصل للإعلان.

وأكد أن المعهد سيشهد نشاطا مكثفا الفترة المقبلة من خلال عقد دورات لتوعية الطلاب بخطط الدولة الاقتصادية وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، والمشروعات القومية وتوعية الطلاب بالبيئة الدولية المحيطة بمصر والأخطار الاستراتيجية حولها ومركزا لإعداد قادة المستقبل.

ولفت إلى أن المعهد سيكون منصة لتعزيز التواصل بين الطلاب وصناع القرار في مصر؛ ليكون مصنع لأبطال وقادة المستقبل؛ حيث سيستقبل المعهد رجال السياسية والدين والفن والرياضة وأبطال القوات المسلحة ليكون صرحا يليق بشباب مصر.

وخلال الحفل، شاهد الوزير، فيلما تسجيليا عن تاريخ معهد إعداد القادة منذ تأسيسه عام 1919، حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي.

كما استعرض الفيلم التسجيلي حالة المعهد قبل وبعد عملية التطوير وإجمالي المبالغ المالية التي تم إنفاقها من أجل تأهيل منشآت المعهد وعودته للشكل اللائق، والتي وصلت 30 مليون جنيه.

وفي ختام الحفل، وزع الوزير، الدروع وشهادات التقدير على رؤساء الجامعات ورجال الأعمال ومندوبي بعض المؤسسات المساهمين في تقديم الدعم لإعادة تأهيل المعهد.