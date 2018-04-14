أشاد بيتر كراوتش، لاعب نادي ستوك الإنجليزي ومهاجم ليفربول السابق بالإمكانيات التي يمتلكها جناح المنتخب الوطني ونجم الريدز الحالي، محمد صلاح، معبراً عن إعجابه بالطريقة التي احتفل بها بعد هدفه في مرمى مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وقال كراوتش خلال تصريحاته لصحيفة دايلي ميل البريطانية :" من الصعب أن يتحكم المهاجم في مشاعره، حين تتاح الفرصة وتستمع إلى هتافات الجماهير وتشعر بالأدرينالين يتدفق في دمك بقوة".

وعن هدف صلاح بمرمى السيتيزنز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علّق كراوتش قائلاً :"عندما سقطت الكرة أمام صلاح سيقوم 99% من لاعبي العالم بتسديدها مباشرةً في المرمى، أنا أيضاً كنت سأقوم بذلك، لكنه انتظر ثواني معدودة ورواغ الحارس إيدريسون ووضعها بهدوء في الشباك".

وأتم كرواتش تصريحاته قائلاً :"أحببت احتفال صلاح بالهدف، ذهب للجمهور ووقف أمامهم صامتاً وكأنه يقول لهم: لماذا تقلقون؟ ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك؟ كان مشهداً رائعاً للاعب الموسم".

يُذكر أن محمد صلاح ساهم بهدفين ذهاباً وإياباً في تأهل ليفربول على حساب مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الريدز بنتيجة 5-1 "مجموع اللقاءين".