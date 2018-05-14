رئيس إندونيسيا يسعى لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب بعد الهجمات الانتحارية

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو البرلمان إلى إقرار تعديلات لقوانين مكافحة الإرهاب بعد أن تسببت الهجمات الانتحارية على الكنائس وعلى مركز للشرطة في مدينة سورابايا في مقتل 14 شخصا على الأقل.



وقالت ويدودو "أطلب من مجلس النواب والوزارات التي تتعامل مع تعديلات قانون الإرهاب، الذي قدمناه في فبراير 2016، استكمال مناقشته في أقرب وقت ممكن".



وأضاف "هذا القانون هو مظلة قانونية مهمة للشرطة لاتخاذ إجراءات قوية لمنع أعمال الإرهاب".



وحذر من أنه سيعلن حالة الطوارئ في حال فشل البرلمان في تمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعدل بحلول يونيو.



وقال وزير الأمن الأعلى في البلاد ويرانتو، الذي يحمل اسما واحدا، إن مشروع القانون، إذا تم تمريره، سيسمح للسلطات الأمنية باتخاذ إجراءات "وقائية" لوقف الهجمات. دون الخوض في مزيد من التفاصيل.