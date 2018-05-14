تقرر عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الأربعاء؛ لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، وذلك بعد إعلانها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعد بمثابة تحرك مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة.

صرح بذلك اليوم الإثنين، مصدر دبلوماسي عربي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء بناء على طلب مندوبية دولة فلسطين الدائمة لدى جامعة الدول العربية وبعد موافقة دولتين عربيتين وبالتشاور مع مندوبية المملكة العربية السعودية التي تتولى رئاسة المجلس حاليا.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، أعلن أمس، أنه وبناء على تعليمات الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لمواجهة القرار الأمريكي غير القانوني بشأن القدس.

ويتطلب عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة طلب دولة عضو وموافقة دولتين على الأقل من الدول الأعضاء لدى الجامعة.