طائرة نقل رفات شهداء ليبيا في مذبحة «سرت» تقلع إلى مطار القاهرة

أعلنت قبل قليل، ‎إدارة التحري والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى‎ بمدينة مصراتة الليبية، تسليم عدد 20 من رفات الشهداء الأقباط المصريين الذين قُتلوا على يد تنظيم «داعش»، في 15 فبراير 2015 إلى ذويهم، وذلك من خلال قنوات تواصل رسمية بين وزارتي الخارجية الليبية والمصرية»، وذلك للتحرك من مطار مصراتة الدولي وصولًا إلى مطار القاهرة الدولي.

وأضافت عبر بيان على الصفحة الرسمية لإدارة التحري والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى‎ بمدينة مصراتة الليبية على «فيسبوك»: «بعد رحلة عناء طويلة من العمل الجاد والمضني من تحري وتحقيق وجمع معلومات في الحادثة المشهورة بذبح الأقباط المصريين في مدينة سرت في سنة 2015م إبان فترة السيطرة عليها من ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي داعش، وبعد التعرف على مكان دفنهم واستخراج رفاتهم والتي بيناها في منشور سابق».

وأكدت: «وبعد استكمال إجراءات الفحص الجنائي والطب الشرعي للتعرف على رفات الشهداء وإثبات هوياتهم وصلاتهم بذويهم وذلك بالتنسيق مع مكتب النائب العام والجهات ذات الاختصاص».