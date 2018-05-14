إضراب شامل في غزة بمناسبة الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية

عم الإضراب الشامل كافة أرجاء قطاع غزة في الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية، وسط دعوات للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار عن القطاع.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وكذلك المؤسسات الرسمية، التزاما بدعوى القوى الوطنية والإسلامية التي دعت أمس إلى الإضراب الشامل في قطاع غزة.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، قد دعت إلى أن يكون اليوم الإثنين 14 مايو، إضراب شامل، في المؤسسات الرسمية والشعبية والتجارية، وفي سائر مناحي الحياة اليومية بما فيه كافة المؤسسات التابعة للوكالة من تعليمية وصحية وموظفين.

وقالت القوى في بيان لها أمس، إن الإثنين سيكون مليونية الغضب في وجه الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي مع الحفاظ على سلمية المسيرات وإيصال الرسالة إلى العالم عبر مليونية العودة وكسر الحصار ورفض نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها رفعت حالة الاستعداد بإقامة «خيم طبية» بجوار أقسام الطوارئ داخل المستشفيات، معلنة عن جهوزيتها واستمرار حالة الاستنفار في طواقمها الطبية بمختلف النقاط والمستشفيات للتعامل مع مصابي مسيرات العودة، صباح اليوم.