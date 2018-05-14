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«المالية» تطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 14 مايو 2018 - 5:42 م | آخر تحديث : الإثنين 14 مايو 2018 - 5:42 م

طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 1.750 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 15.404%، وبلغ أعلى سعر 15.5%، وأقل سعر 15.2%.


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