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طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 1.750 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 15.404%، وبلغ أعلى سعر 15.5%، وأقل سعر 15.2%.