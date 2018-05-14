مبادرة لإنشاء غرفة عناية مركزة باسم الطالبة مريم ضحية اعتداء لندن

قال الدكتور الشعراوي كمال، مدير المستشفيات الجامعية بالمنصورة، إنه أطلق مبادرة لإنشاء غرفة عناية مركزة باسم الطالبة مريم عبد السلام، ضحية الاعتداء في لندن، لعلاج المرضى بالمجان، كصدقة جارية على روح الفقيدة.



وأكد مدير المستشفيات الجامعية بالمنصورة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامي جابر القرموطي، أمس الأحد، أنه سيعرض المبادرة على الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، للحصول على موافقته، معربًا عن تعازيه لأسرة الطالبة «مريم»، التي وصفها بالأصيلة والمكافحة.



واستطرد: «جامعة المنصورة تخدم 15 مليون نسمة، من الدقهلية ومحافظات أخرى؛ كفر الشيخ، دمياط الشرقية، الغربية، لكننا لدينا قصور في مصر بشكل عام والمنصورة بشكل خاص في عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفيات، الكثيرون مثل مريم نفقدهم نتيجة عدم وجود أسرة كافية لهم، وهذه الغرفة ستساهم في إنقاذ أكبر عدد ممكن».



واستقبلت أسرة الطالبة «مريم»، جثمانها الجمعة الماضية، وشُيع الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة من مسجد حسن الشربتلي إلى مقابر الأسرة، بالتجمع الخامس.



يذُكر أن الطالبة مريم عبد السلام، تعرضت في فبراير الماضي للاعتداء عليها من قبل 10 شابات مراهقات، بمدينة نوتنجهام البريطانية، وتوفيت في 14 من مارس الماضي، على إثر الحادث، ومازالت التحقيقات مستمرة من قبل السلطات البريطانية والمصرية والإيطالية للوقف على أسباب الحادث، ومحاسبة المعتدين.