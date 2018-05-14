أكاديمية سان جيرمان مصر تحتل المركزين الثالث والرابع ببطولة دولية في فرنسا

شاركت أكاديمية باريس سان جيرمان مصر في النسخة الرابعة من البطولة الدولية الخاصة بالنادي الفرنسي التي تقام بشكل سنوي بفرنسا بإشتراك 14 فريق يمثلون أفضل العناصر الموجودة بأكاديميات باريس سان جيرمان حول العالم ،

وتمكنت باريس سان جيرمان مصر في لفت انظار جميع المشاركين في البطولة خاصتا ديفيد هرنانديز رئيس قطاع الناشئين بنادي باريس سان جيرمان و الذي تابع جميع مباريات البطولة و اثني علي أداء فريقي باريس سان جيرمان مصر تحت 11 و 13 سنة و تم إختيار لاعبين ضمن صفوف أفضل 11 لاعب في البطولة حسب الموقع الرسمي لنادي باريس سان جرمان ، وتمكن فريق تحت 11 سنة بتقديم أداء مميز و حصل علي المركز الثالث بعد البرازيل التي استطاعت الفوز بالبطوله وفرنسا صاحبة المركز الثاني ، و أيضا تمكن فريق تحت 13 سنة بتقديم عروض فنية مميزة وفاز علي فرنسا في الدور ربع النهائي 4-1 وكانت مفاجأة البطولة وحصل علي المركز الرابع .







تقام البطولة بشكل سنوي تحت انظار المسئوولين الفنيين وكشافي نادي باريس سان جيرمان الذين يتابعوا أفضال العناصر المشاركة في البطولة أملا في وجود موهبه تستطيع الإنضمام للنادي الفرنسي. تقام البطولة بشكل سنوي في باريس بإشتراك أفضل العناصر الموجودة في كافة أكاديميات باريس سان جيرمان مصر.



الجدير بالذكر أنه تأكد سفر 2 من لاعبي أكاديمية باريس سان جيرمان مصر لقضاء فترة معايشة في النادي الباريسي خلال شهر 7 القادم ، تمتلك الحقوق الحصرية للأكاديمية في مصر شركة بلينج للتسويق الرياضي المتخصصة في الإدارة والتسويق الرياضي بشكل عام وتسويق اللاعبين بشكل خاص.











