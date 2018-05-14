أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تعجبه مما وصفه بإصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل الفلسطينيين العزل.

وقال «أديب»، في برنامجه «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الاثنين: «مش قادر أفهم ليه الإسرائيليين بيقتلوا الناس، رغم إنهم يستيطعوا ضرب غاز مثلًا، لكن إيه الفكرة في قتل ناس عزل؟»، على حد تعبيره.

وأشار إلى سلمية المظاهرات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية اليوم، قائلًا: «إزاي تقتل ناس بهذا الشكل في مسيرات سلمية، ومش في اشتباكات حتى؟».

ووصف قتل المتظاهرين السلميين في الأراضي المحتلة بالجرائم، متسائلًا: «بأي ذنب قُتل هؤلاء؟، وإيه الخطر اللي كانوا بيمثلوه على الحدود الإسرائيلية؟»، مضيفًا: «في حالات العجز العام، يجب أن نتكلم عن قدرة ربنا، ربنا كبير، ومش هيسيبكم، وهيخسف بيكم الأرض».

وتشهد فلسطين، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا، وإصابة ما يزيد على 2000 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.