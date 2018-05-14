«MBC مصر» تبدأ السباق الرمضاني مبكرا

- غدا بدء عرض مُسلسلات «خفة يد» و«سلسال الدم» و«سك على إخواتك»

تطلق شبكة قنوات MBC مصر، عروض خريطة شهر رمضان الدرامية، وذلك اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، وتبدأ بعرض 3 مُسلسلات حصرية يومية، وهي «خفة يد بطولة بيومي فؤاد، وسلسال الدم لعبلة كامل، وسك على إخواتك لعلي ربيع».

وفي السابعة مساءً يبدأ عرض مسلسل «خفة يد» لبيومي فؤاد، الذي حجز لنفسه مكانة مُميّزة على خريطة الكوميديا، وأصبح وجوده داخل أي عمل درامي علامة مؤكدة على ارتفاع نسبة البهجة، التي تُقدم في العمل للمُشاهدين، ويُطل النجم بيومي فؤاد في أول بطولة درامية له في رمضان 2018 من خلال مسلسل «خفه يد»، الذي يؤدي فيه شخصية ضابط خفيف الظل وذو قدرات محدودة وتتسبب تصرفاته في الكثير من الأزمات له ولمن حوله.

يُشاركة البطولة نُخبة من نجوم الكوميديا منهم «محمد سلام، ومحمد ثروت، وأيتن عامر، وآخرين»، والمسلسل من تأليف تامر إبراهيم وإخراج مُعتز التوني.

وفي الثامنة مساءً مسلسل يعرض «سلسال الدم» الجزء الخامس والأخير، والذي يمثل الدراما الصعيدية والأكثر مُشاهدة عبر 4 مواسم مُتتالية، ويواصل الجزء الأخير الصراع المُممتد بين «نصرة»، و«هارون» ويُحاول أفراد كُل عائلة الانتصار بكل الطرق وبينما الصراع يصل إلى الذروة تنطلق ثورة 30 يونيو لتحمل الكثير من المُفاجآت.

يُشارك في بطولة «سلسال الدم» عبلة كامل، ورياض الخولي، رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبدالغني، ومنة فضالي، وكريم كوجاك، وآخرين، والمُسلسل من إخراج مصطفى الشال وتأليف مجدي صابر.

وفي التاسعة مساءً مسلسل «سك على إخواتك» مع نجم الكوميديا علي ربيع، والذي نجح في حجز مكانه بين نجوم الكوميديا الجدد عبر مسرح مصر، ويقدم في دراما رمضان هذا ثاني بطولة درامية له مع مسلسل «سك على إخواتك»، الذي تدور أحداثها حول الشاب الريفي البسيط، الذي يرث بصورة مُفاجأة ثروة ضخمه وينتقل للحياة في وسط عائلته الجديدة، مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

المُسلسل قصة كريم فهمي، وأعد المعالجة الدرامية له إياد شهاب، وأخرجه وائل إحسان، ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، وهنا الزاهد، وسهر الصايغ، كريم عفيفي، وهادي الجيار، وسلوي خطاب، وجيسي عبدو، وميرنا نور الدين.