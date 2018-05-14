اغتيال رجل دين على يد مسلحين مجهولين في محافظة تعز اليمنية

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الإثنين، رجل دين في محافظة تعز، (275 كيلو متر جنوب صنعاء).

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن مسلحين مجهولين على متن سيارة أطلقوا النار على محمد الذبحاني، إمام وخطيب مسجد السعيد، أثناء خروجه من منزله في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز؛ ما أسفر عن مقتله على الفور.

وأوضح المصدر، أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ عملية الاغتيال، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وتخضع معظم الأجزاء في مدينة تعز لسيطرة قوات الجيش الحكومي الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، في حين يسيطر الحوثيون على أجزاء من أطراف المدينة.