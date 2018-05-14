54 سفيرا يقاطعون احتفال الخارجية الإسرائيلية بنقل السفارة



قاطع 54 سفيرا أجنبيا من أصل 86 سفيرا لدى إسرائيل، مساء أمس، احتفالية نظمتها الخارجية الإسرائيلية، بالقدس المحتلة، عشية نقل واشنطن سفارتها إلى المدينة المحتلة.

وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تشارك في الاحتفال؛ لأن لديها سياسة حازمة تجاه خطوة نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وذكرت الصحيفة، أن سفراء كل من مصر وروسيا والهند واليابان والمكسيك تغيبوا أيضا عن الاحتفال، وبحسب الصحيفة، فقد شارك بالاحتفال 32 سفيرا، هم سفراء 4 دول من الاتحاد الأوروبي فقط هي: النمسا والمجر ورومانيا والتشيك، إضافة لـ5 دول أوروبية غير أعضاء بالاتحاد: ألبانيا ومقدونيا وصربيا وأوكرانيا وجورجيا.

كما حضر سفراء 12 دولة إفريقية هي: أنجولا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وكينيا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، وزامبيا، ورواندا.

ومن أمريكا الوسطى، شارك سفراء 5 دول: جمهورية الدومينيكان، والسلفادور، وغواتيمالا، وبنما، وهندوراس، ومن قارة أمريكا الجنوبية شارك بالحفل كل من باراجواي وبيرو فقط، أما من قارة آسيا فشاركت 4 دول هي: ميانمار والفلبين وتايلاند وفيتنام.

ومن المقرر أن يتم خلال ساعات افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق الفلسطينيين فعاليات «مليونية العودة»، رفضا للخطوة الأمريكي ولإحياء الذكرى الـ70 لنكبة الشعب الفلسطيني.