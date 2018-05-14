مصرع شاب سوداني سقط من الطابق التاسع بفيصل

لقي شاب سوداني الجنسية مصرعهم إثر سقوطه من شرفة إحدى الشقق السكنية بمنطقة فيصل أثناء حديثة في الهاتف المحمول، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا بمصرع شاب يبلغ من العمر 16 عاما سوداني الجنسية، نتيجة سقوطه من شرفة منزل بمنطقة فيصل.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ تبين وجود جثة شاب سوادني ملقاة على الأرض وبها عدد من الكسور بمناطق متفرقة بالجسد أبرزهم كسر بالجمجمة.

وبسؤؤال الأهالي عن الواقعة وشهود العيان أكدوا أن الشاب يقطن بشقة سكنية بالطابق التاسع بعقار بمنطقة المطبعة وأنه كان يضع سماعة أذن ويتحدث في الهاتف المحمول الخاص به متكأ على شرفة الشقة وهي عبارة عن جزء حديد غير مثبت بشكل جيد.

وأضاف شهود العيان أن الجزء الحديدي سقط بالمجني عليه فجأة وارتطم على الأرض، مشيرين إلى أنهم حاولوا إسعافه إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب وفاته في الحال متأثرًا بإصابته، فتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.