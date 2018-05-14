الإثنين 14 مايو 2018 9:58 ص القاهرة القاهرة 23.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في الزيادات الجديدة بأسعار تذاكر مترو الأنفاق وفقا لعدد المحطات؟
النتـائـج تصويت

«إندونيسيا»: الهجوم الذي استهدف مركزا للشرطة نفذته «أسرة واحدة»

جاكرتا- د ب أ
نشر فى : الإثنين 14 مايو 2018 - 9:53 ص | آخر تحديث : الإثنين 14 مايو 2018 - 9:53 ص

قال رئيس شرطة إقليم جاوة الشرقية، ماشفود أريفين، اليوم الإثنين، إن الهجوم الذي استهدف مقرا للشرطة في مدينة سورابايا الإندونيسية نفذه أفراد أسرة واحدة.

وأضاف «أريفين»، أنه تم إلقاء أصغر الأطفال من فوق الدراجة البخارية المستخدمة في الهجوم، ولكنه نجا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك