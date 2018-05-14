«إندونيسيا»: الهجوم الذي استهدف مركزا للشرطة نفذته «أسرة واحدة»

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قال رئيس شرطة إقليم جاوة الشرقية، ماشفود أريفين، اليوم الإثنين، إن الهجوم الذي استهدف مقرا للشرطة في مدينة سورابايا الإندونيسية نفذه أفراد أسرة واحدة.

وأضاف «أريفين»، أنه تم إلقاء أصغر الأطفال من فوق الدراجة البخارية المستخدمة في الهجوم، ولكنه نجا.