إضراب شامل في قطاع غزة استعدادا لـ«مليونية العودة»

عم الإضراب العام قطاع غزة، اليوم الإثنين، استعدادا للخروج في مسيرات حاشدة باتجاه الحدود الشرقية للقطاع للمشاركة في «مسيرات العودة الكبرى».

وجاء الإضراب بناء على دعوة وجهتها اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة وكسر الحصار، التي ذكرت في بيان، أن: «الإضراب سيشمل المؤسسات الرسمية والشعبية والتجارية وسائر مناحي الحياة اليومية بما فيها المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»، وفقا لوكالة «معا» الفلسطينية.

وتنفيذا لدعوة اللجنة أضحت شوارع مدن غزة وأحياؤها خاوية بعد أن أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها.

ويستعد عشرات الآلاف من مواطني القطاع، للمشاركة في مسيرات أطلقوا عليها اسم «مليونية العودة»، التي تستمر اليوم وغدا الثلاثاء، إحياءً لذكرى النكبة الفلسطينية، واحتجاجا على نقل واشنطن لسفارتها من تل أبيب إلى القدس.

ومن المقرر أن تُجرى مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة اليوم، بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.