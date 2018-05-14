محافظ المنيا يكرم لاعبين لحصولهما على الميدالية البرونزية مع المنتخب القومي لكرة السلة

كرم عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، اللاعبين أشرف أبو زيد، ومحمد أنور حسانين، المشاركان بالمنتخب القومي لكرة السلة للكراسي المتحركة، حيث حصل اللاعبان على الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة خلال التصفيات النهائية لبطولة إفريقيا لعام 2017.

كما كرم المحافظ مدربهما مدحت مصطفى أبو زيد، وذلك بحضور دكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأضاف المحافظ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الاحتياجات الخاصة، وتبذل جهودًا في تيسير أمورهم الحياتية ودعم مواهبهم ودمجهم مع أفراد المجتمع، لأنهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لهم، مؤكدًا أهمية دور التأهيل للمعاقين ودمجهم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض أعمالهم كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم؛ ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع.

من جانبه، قال دكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، إن هؤلاء الشباب يمثلون نموذجًا مشرفًا لمحافظة المنيا، وأنهم أعطوا طاقة ايجابية لكل الشباب، مشيرًا إلى أنهم أصحاب إرادة وعزيمة قوية.