ملاكمة المحترفين في مصر تنظم دورة رمضانية بمشاركة 22 لاعبا

تنظم جمعية ملاكمة المحترفين بمصر، برئاسة لؤي دعبس نائب رئيس الاتحاد الدولى لملاكمة المحترفين والمنسق العام لإفريقيا، حدث رياضي ضخم يضم 22 ملاكمًا في منتصف شهر رمضان المقبل، بأحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.



ويقام الحدث في يوم واحد بواقع 11 مباراة بين الملاكمين الدوليين الحاضرين، على أن يتم تحديد الفائز في المباراة النهائية في سهرة رياضية تضم نجوم اللعبة وفي حضور رئيس الجمعية، لؤي دعبس.



ومن جانبه، قال دعبس، إن الحدث يعد إعداد قوي للاعبين المصريين والذين يتم تجهيزهم لخوض العديد من المنافسات الإفريقية في الفترة المقبلة.



وأشار دعبس، إلى أن مصر تضم أكثر من 145 ملاكما في ملاكمة المحترفين، مؤكدا أن اللعبة في مصر ينقصها الاهتمام الإعلامي الذي بامكانه أن يبرز مكانة مصر فيها.