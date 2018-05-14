إشادة واسعة من النواب بنصوص قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»

-«السويدي»: «شيء عظيم.. وكلنا نتعرض لمطاردات بسبب تداول معلومات الخاصة»

- و«بكري» يطالب بتشديد العقوبة: «القانون يواجه جرائم تهدد الأمن القومي»

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، المقدم من الحكومة، وسط إشادة واسعة من النواب بنصوص المشروع.

وقال رئيس المجلس علي عبدالعال، عند بداية المناقشة المبدئية: «الذي استوقفني ليس الحديث المكرر في مواد القانون، ولكن كثرة المتقدمين بتعديلات، رغم أن هذا المشروع فني بامتياز، ولذلك لابد أن يكون التعديل المقترح مستوفيا الشكل والموضوع، وإذا لم يكن مستوفيا الشكل والموضوع؛ لن أعرض هذا التعديل، لأن بعض التعديلات تؤدي إلى إلغاء المادة عند الأخذ بها».

وأضاف «عبدالعال»: «اللجنة استمعت إلى عدد كبير من الفنيين، والجريمة الإلكترونية حتى الآن لن يستطيع محامي بمفرده أن يكتب مذكرة فيها، ولا أن يترافع فيها دون أن يستعين بفني».

وقال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية بالمجلس: «أود أن أشكر الحكومة واللجنة الموقرة لأن المجهود الذي تم بذله رائع، من حيث مشاركة المجتمع كله بآرائه سواء الحاليين أو السابقين، شيء عظيم، وهو قانون مهم جدا بالنظر إلى ما يحدث في المجتمع أو المجتمعات الأخرى من سوء استخدام المعلومات».

وأضاف: «سوء استخدام المعلومات أكثر من جريمة؛ لأنه يفتح الحياة الشخصية للمواطن والشركات على الملأ، بما في ذلك من قتل للخصوصية في الحياة، وبعضها (هذه الجرائم) يدخل على حياة الشركات والحكومة بما في ذلك من سوء استخدام، ونتعرض كلنا لمطاردات داخل حياتنا بسبب تداول معلومات خاصة، وبالتالي فمشروع القانون يعد من أساسيات الاستقرار والاستثمار، ونوافق عليه من حيث المبدأ».

ووجه النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الشكر، للحكومة على المشروع الذي تأخر كثيرا، وأكد أنه يوازن بين الحقوق الدستورية وحق الدولة في تنظيم الحقوق، وقال إن إبداء الرأي حق دستوري مكفول، لكن ما حدث في الفترة الأخيرة من تجاوزات باتت تهدد الأمن القومي وحرية وشرف وكرامة المواطن المصري.

فيما تسائل النائب علاء عابد: «لماذا أٌنشئت حرية المعلومات وتبادل المعلومات؟»، موضحا: «أنشئت لأغراض نبيلة، لكن أريد أن أسأل النواب كم واحد منكم تم اختراق حسابه والتعامل باسمه؟ أعتقد هنقول كلنا».

واعتبر «عابد»، أن هذا بهدف الضرب في المؤسسة التشريعية ومؤسسات الدولة، وقال: «توجد كتائب إلكترونية تعمل على إسقاط مصر، هذا القانون نسميه الحرية المسئولة». وأشار إلى أن الكتائب الإلكترونية تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي من 11 ليلا حتى 6 صباحا.

وتابع «عابد»: «كل مواقع التواصل الاجتماعي يجلس خلفها أشخاص يستهدفون إسقاط الدولة»، مطالبا بتشديد العقوبة، قائلا: «مفيش نائب أو وزير أو قيادة سياسية ومواطن شريف إلا وناله التجريح. هذا القانون يعيد الانضباط».

ومن جانبها، قالت النائبة ماريان عازر: «أوافق من حيث المبدأ، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع زيادة حوادث الاختراق في العالم، من واقع الإحصاءات الدولية، هذا القانون أضاف الكثير ويتماشى مع الاتجاه الدولي في الحفاظ على سرية المعلومات».

وقال النائب محمد ماهر: «موافق على مشروع القانون من حيث المبدأ»، مقترحا اشتراط موافقة اللجنة العامة بالمجلس على أفكار مشروعات القوانين التي يقترحها النواب لمواجهة «توقيعات المجاملة في بعض المشاريع، ولرفع الحرج عن النواب».

وبدوره، قال النائب مصطفى بكري مخاطبا «عبدالعال»: «السيد الرئيس، موافق من حيث المبدأ، وأعرب عن امتناني لوزير الاتصالات وكل العاملين على القانون، فقد كنا في حاجة له، والصياغة الأولية تؤكد أن القانون يجمع بين الحرية الشخصية وحق المجتمع والأفراد في الأمن ويسد فراعا تشريعيا في مواجهة الجرائم المستحدثة التي باتت تهدد أمن المجتمع وأمن الكياانات الاقتصادية، ونحتاج لتشديد عقوبة الاختراق فلا يمكن أن تقف عند السجن شهرا، ويجب أن تكون العقوبة على قدر جسامة الجريمة، فالقانون يأتي ليواجه جرائم تهدد الأمن القومي المصري».

وقال النائب سعيد طعيمة، بعد إعلان موافقته على مشروع القانون: «نحن كرجال شرطة سابقين، عانينا كثيرا في هذا الموضوع، حيث يحضر لك أحد المواطنين مبلغا وشاكيا، وتقف مكتوف الأيدي في نصرة المظلوم، وبالتالي فإن مشروع القانون يعد من الأبواب المغلقة التي يفتحها المجلس».