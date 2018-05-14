البرلمان يوافق نهائيا على «التجارب السريرية وتعديلات السكك الحديدية والإسكان الاجتماعي»

بعد تعطل الجلسة العامة نحو 10 دقائق في انتظار حضور النواب واكتمال ثلثي الأعضاء، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 227 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون «البحوث الإكلينيكة»، الذي يعد أول قانون ينظم إجراءات التجارب السريرية على المرضى ويقننها، ووافق البرلمان أيضا على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بعد الموافقة على القوانين الـ3: «الشكر على الحضور وهو حدث بعد إلحاح، الشكر للجميع أغلبية وأقلية، وأخص بالشكر الأغلبية وممثلها محمد السويدي على هذا الحضور المشرف، وأتمنى ألا يكون الحضور لحظيا وإنما بصفة مستمرة».

وأضاف: «الجميع عينه على الدوائر، والدائرة أهم شئ، في كل المجالس في العالم الحضور يلعب الدور الأكبر بالنسبة للنائب؛ لأنه لابد أن يحضر في القاعة وفي اللجان، أكبر دولة عندها مجلس أهم ما فيه اللجان وليس الجلسات أرجو تفعيل اللجان والمناقشات».