السيسي يستقبل رئيس جهاز المخابرات الداخلية الفرنسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رئيس جهاز المخابرات الداخلية الفرنسية، لوران نونيز، وذلك بحضور اللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

قال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية في تصريح صحفي اليوم، إن الرئيس السيسي رحب بالمسئول الفرنسي وطلب نقل تحياته إلى الرئيس "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً على قوة وعمق العلاقات المصرية والفرنسية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك على الصعيدين الأمني والاستخباراتي.



كما أشاد السيسي بالتنسيق والتشاور القائمين بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا جهود مكافحة الإرهاب بما يعكس رسوخ الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن لوران نونيز نقل إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس "ماكرون"، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون وثيق وعلاقات قوية وتاريخية.



كما أكد رئيس الاستخبارات الداخلية الفرنسية حرص بلاده على التنسيق المستمر مع الجانب المصري إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، ولاسيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم بالشرق الأوسط، مثمناً في هذا الإطار دور مصر المحوري في تدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة ومساعيها للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الراهنة.



وذكر السفير بسام راضي، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تطوير مختلف جوانب التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، فضلاً عن مناقشة المستجدات المتعلقة ببعض القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.