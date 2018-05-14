«ترامب»: ملتزمون بتسهيل اتفاق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، «إن القدس عاصمة الشعب اليهودي منذ قديم الزمن، ونحن اعترفنا بها عاصمة لإسرائيل، لكننا حريصون على مد يدنا بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين».

وأعرب الرئيس الأمريكي، في كلمته خلال افتتاح سفارة بلاده لدى إسرائيل بمدينة القدس، اليوم الاثنين، عن آماله في التوصل لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا على التزام الولايات المتحدة بتسهيل اتفاق سلام دائم بين البلدين.

وتابع: «إسرائيل دولة مستقل ويُحق لها أن تحدد موقع سفاراتها، وأمريكا ستكون دائمة صديقة لها، وداعمة لها في حريتها وسلامها».

وأجريت اليوم الاثنين، مراسم نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل، إلى القدس المحتلة، بحضور الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، رئيس الكنسيت، قادة المعارضة، رئيس قوات الدفاع الإسرائيلية، عمدة القدس.

واحتفلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بافتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس، بمشاركة نحو 33 دولة، بالإضافة إلى الوفد الأمريكي، الذي تمثله ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، وزوجها جارد كوشنير، ووزير المالية، ستيفن منوتشين، إضافة إلى نائب وزير الخارجية الأمريكي جون ساليفان، و12 عضوا في الكونجرس، وسط مقاطعة روسيا ودول عربية وإسلامية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.