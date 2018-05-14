تُجرى اليوم الاثنين، مراسم نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل، إلى القدس المحتلة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الكنسيت، قادة المعارضة، نائب رئيس المحكمة العليا، رئيس قوات الدفاع الإسرائيلية، عمدة القدس.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بافتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس، بمشاركة نحو 33 دولة، بالإضافة إلى الوفد الأمريكي، الذي تمثله ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، وزوجها جارد كوشنير، ووزير المالية، ستيفن منوتشين، إضافة إلى نائب وزير الخارجية الأمريكي جون ساليفان، و12 عضوا في الكونجرس، وسط مقاطعة روسيا ودول عربية وإسلامية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.

وننقل لكم بثًا مباشرًا عن فضائية «إكسترا نيوز».