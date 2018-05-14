القوات العراقية تقصف مقرا لوجستيا لـ«داعش» داخل سوريا

أعلنت القوات العراقية، صباح اليوم الاثنين، أن مقاتلاتها قصفت مقر قيادة ودعم لوجستي لتنظيم «داعش» الإرهابي، في منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل.