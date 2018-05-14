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القوات العراقية تقصف مقرا لوجستيا لـ«داعش» داخل سوريا

أرشيفية
أرشيفية
إيفون مدحت
نشر فى : الإثنين 14 مايو 2018 - 11:34 ص | آخر تحديث : الإثنين 14 مايو 2018 - 11:34 ص

أعلنت القوات العراقية، صباح اليوم الاثنين، أن مقاتلاتها قصفت مقر قيادة ودعم لوجستي لتنظيم «داعش» الإرهابي، في منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل.


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