وزير التعليم العالي يشهد تخريج طلاب الدراسات العليا بالجامعة المصرية اليابانية

• «عبدالغفار»: الخريجون نالوا جرعة متميزة من التأهيل العلمي والتدريبي تجعلهم أكثر مناسبة لاحتياجات سوق العمل

قال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا بالجامعة المصرية اليابانية في مختلف مجالات الهندسة، جاء بعد أن نالوا جرعة متميزة من التأهيل العلمي والتدريبي تجعلهم أكثر مناسبة لاحتياجات سوق العمل والإنتاج، ومواكبة للمتغيرات العلمية والتكنولوجية في تخصصاته.

وأضاف الوزير -خلال فعاليات حفل تخريج الدفعة الـ13 للطلاب الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، بحضور سفير اليابان بالقاهرة تاكيهيرو كاجاو- أن العدد الحالي للطلاب المزمع تخرجهم في الفترة القادمة 89 طالبًا، والأعداد المتوقع قبولها في السنوات القادمة سيكون له انعكاساته الإيجابية على منظومة التعليم والعلوم والتكنولوجيا في بلادنا، وخصوصًا في هذه المرحلة المهمة التي تتحرك فيها مصر بخطى متسارعة على طريق التنمية والبناء في إطار رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة الدولة 2030.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الزيادة في أعداد طلاب وخريجي الجامعة المصرية اليابانية هو شهادة نجاح لهذه التجربة المتميزة للتعاون المصري الياباني في العلوم والتكنولوجيا، وانعكاس لحجم الثقة في هذا التعاون سواء من الجانب المصري ممثلاً في المؤسسات الأكاديمية، التي توافد أبناءها للدراسة في الجامعة المصرية اليابانية أو الطلاب أنفسهم الذين يقبلون على الدراسة فيها أو من الجانب الياباني الذي لمس حجم الجدية والنجاح الذي تحققه التجربة يومًا بعد يوم بفضل الرعاية المشتركة للتجربة من عدد كبير من مؤسسات الدولة والمجتمع في مصر واليابان.

ومن جانبه، أعرب السفير تاكيهيرو كاجاو عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من طلاب الجامعة، مؤكدا أن الجامعة حققت إنجازات علمية متميزة، وأصبحت مؤسسة علمية ذات ثقل ليس في مصر فقط بل في إفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث يدرس في الجامعة العديد من دول إفريقيا مثل نيجيريا وكينيا.