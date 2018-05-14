تنفيذ 78 حالة إزالة على أملاك الدولة وحرم النيل بالمنيا

تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام حملة إزالات بنطاق المحافظة بمشاركة إدارتي (البحث – قوات الأمن)، حيث أسفرت جهودها عن تنفيذ 78 حالة إزالة.



وتبين من المحاضر تنفيذ 16 حالة إزالة التعديات على نهر النيل و52حاله إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، بمساحة 3895 مترا، وكذلك 10 حالات إزالة على أملاك الدولة بمساحة 850 مترا بإجمالي 78 حالة إزالة.



ووجه مدير الأمن، بضرورة استمرار تلك الحملات، والتصدي الفوري لتلك المخالفات حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.