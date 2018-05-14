«التموين» توضح سبب نقص الأرز من المجمعات الاستهلاكية

قال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون الأرز متوفر بكثرة، متابعًا: «مخزون حصاد الأرز يصل لـ7 ملايين طن والاستهلاك لا يتعدى 2 مليون طن، وهناك قرارات بعدم تصديره».



وأضاف مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن غياب الأرز في المجمعات الاستهلاكية لا يعني غيابه من الأسواق المصرية، موضحًا: «نقص الأرز هذه الأيام بسبب كراتين وشنط رمضان، التي تصب في مصلحة المواطنين الأكثر استحقاقًا، والأرز متوفر بكثرة داخل في معارض أهلًا رمضان».



وتابع أن الشركات الموردة للأرز في المجمعات الاستهلاكية تعد السبب الأول في الأزمة، مضيفًا أنه يمكن توفير كميات كبيرة من الأرز تصل لـ40 و50 ألف طن في المجمعات الاستهلاكية، ولكنه سيؤدي لرفع السعر.



ولفت إلى إمكانية استبدال المستحقات التموينية بأكثر من 50 منتجًا آخر في المجمعات الاستهلاكية، فضلًا عن التعاقد على 30 ألف طن مكرونة لتأدية نفس الغرض، متابعًا: «اقترب موعد حصاد محصول الأرز، والتجار الذين يقوموا بتخزينه لن يستفيدوا من بيعه، بسبب انخفاض أسعاره».