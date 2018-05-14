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مفوضية الانتخابات العراقية: تقدم قائمة الصدر في 10 محافظات

بغداد - د ب أ
نشر فى : الإثنين 14 مايو 2018 - 12:41 ص | آخر تحديث : الإثنين 14 مايو 2018 - 12:43 ص
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في 10 محافظات أظهرت تقدم قائمة (سائرون) بزعامة مقتدى الصدر في محافظات بغداد والأنبار وواسط وبابل والمثنى وديالى وكربلاء وذي قار والبصرة، وحل ثانيا ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحل ثالثا تحالف الفتح بزعامة هادي العامري.

وخرج المئات من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مظاهرات فرح بعد الإعلان عن فوز قائمة «سائرون» في 10 محافظات، وتجمع المتظاهرون عند ساحة التحرير وهم يهتفون بشعارات تحيي الصدر حاملين أعلام العراق وقائمة «سائرون» ذات اللون الأزرق.

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