يعتبر ساندرو كوتشيش، نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب المجر في الخمسينيات والستينيات، والأكثر إجاده لضربات الرأس حتي لقب بـ"الرأس الذهبية" وذالك رغم قصر قامته حيث لم يتعدي طوله (1.77 سم) ، ألا أن قدرته العاليه في ضربات الرأس جعلت منه هداف في منتخب بلاده.

بدأ كوتشيش مسيرته ضمن نادي فرانسفاروش المجري قبل أن ينتقل إلي نادي هونفيد المجري بصحبة بوشكاش نجم المنتخب المجري، قبل أن ينتقل إلي يانج فيلوز زيورخ السويسري، ثم أنتقل إلي نادي برشلونة الإسباني منذ عام 1958 إلي عام 1965 ليحصد مع "البلوجرنا" الدوري الإسباني وكأس الملك مرتين.

وفي نهائيات كأس العالم عام 1954 التي أقيمت في سويسرا، كان الجميع يرشح المنتخب المجري للفوز باللقب، حيث لم يتعرض لأي هزيمة طيلة أربع سنوات متتالية على الرغم من خوضه لمباريات مع المنتخبات الكبرى، ووصل التحدي به إلى إقامة تلك المباريات خارج أرضه.

بدأ المنتخب المجري لفئاته في المونديال أمام منتخب كوريا الجنوبية حيث فاز 9/0 وسجل ساندرو كوتشيش ثلاث أهداف في اللقاء، واجه بعدها منتخب ألمانيا الغربية ليفوز بنتيجة 8/3 ويسجل كوتشيش 4 أهداف خلال اللقاء، ليصعد للدور ربع النهائي ويلاقي منتخب البرازيل ويحقق فوز جديد بنتيجة 4/2 ويسجل كوتشيش هدفين في اللقاء، كما كان له الفضل في بلوغ المجر النهائي عندما سجل هدفين في مباراة نصف النهائي أمام أوروجواي التي انتهت بفوز المجر 4/2، ليصعد للنهائي ويلاقي منتخب ألمانيا الغربية ليخسر المنتخب المجري 3/2 ولم يسجل كوتشيش أي هدف، لكن توج ساندور كوتشيش هداف للبطولة بتسجيله 11 هدف خلال خمس لقاءات.

وبعدما قرر كوتشيش الإعتزال أُصيب بمرض عضال عانى منه كثيراً قبل أن يُقرر الانتحار عام 1979 لعدم نجاح الأطباء في علاج مرضه، فكتب نجم المنتخب المجري نهاية مأساوية لمسيرته بعدما امتع الملايين من عشاق كرة القدم.