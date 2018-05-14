حسام بدراوي: الجهود الحالية لتطوير التعليم في مصر «جادة»

قال الخبير التربوي الدكتور حسام بدراوي، الأمين العام للحزب الوطني المنحل، إن الجهود الحالية لتطوير العملية التعليمية في مصر «جادة»، متابعًا أن الدولة تشهد حاليًا ثورة تكنولوجية غير مسبوقة تتيح الحصول على المعلومات وتجعل التعليم الحالي مختلفًا عما كان في الماضي.



وأضاف «بدراوي»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، «مصر لديها فرصة ذهبية في ألا تمر بما مرت به سابقًا حيث لم تكن هناك تكنولوجيا تتيح المعرفة بلا تكلفة، وأنا شخصيًا زرت أفقر القرى وفوجئت بأن الأطفال رقميين، أي يجيدون التعامل مع التكنولوجيا».



وطالب بتطوير كليات التربية إكمالًا لمسيرة الإصلاح التعليمي، قائلًا: «كليات التربية تخرج سنويًا عشرات الآلاف من المعلمين والدراسة بها تستمر من 3 إلى 4 سنوات، مش معقول لا نطور مصنع إخراج المدرسين! لذلك يجب الاهتمام بهذه الكليات لأنها ستخرج من سيقومون على نظام التعليم الجديد».



وأشار إلى ضرورة زيادة رواتب المعلمين، الذين يبذلون جهدًا في تلقي التدريبات المهنية، وتطوير مهاراتهم التعليمية، معقبًا: «دور المعلم في المستقبل هو صياغة الوجدان وليس التلقين».