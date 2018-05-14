شبح الغياب عن المونديال يهدد لوكاس بيليا

عادت لعنة الإصابة لمهاجمة اللاعب الأرجنتيني لوكاس بيليا مرة أخرى وذلك خلال مباراة فريقه اي سي ميلان أمام أتلانتا أمس الأحد في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، مما يثير الشكوك والقلق حول إمكانية لحاقه ببطولة كأس العالم 2018 التي لم يتبق على انطلاقها سوى شهر واحد.

وسقط بيليا/32 عاما/ على أرض الملعب في الدقيقة 35 من الشوط الأول بعد أن تعرض لضربة في الظهر خلال لعبة مشتركة مع مواطنه اليخاندرو جوميز.

وارتطم جوميز، لاعب أتلانتا، بركبته في ظهر بيجليا، الذي تعافى لتوه من إصابة بكسر في الفقرات القطنية كان قد تعرض لها في أبريل الماضي.

وقال جوميز في تصريحات لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية: "لا أنظر في الملعب لهوية اللاعب الذي يقف أمامي، قفزت وارتطمت بركبتي مع لوكاس، هذه كرة قدم، كان خطأ ولا شيء أكثر من هذا، للأسف كان ذلك من نصيب بيليا، أتألم كثيرا بسبب هذا الموقف، أشعر بالأسف حيال لوكاس لأنني لم أقصد أبدا إيذائه، من يمكنه أن يفترض هذا".

ويعتبربيليا أحد الركائز الأساسية بالنسبة لخورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الذي يعلن اليوم الاثنين القائمة المبدئية لفريقه المشارك في المونديال والتي ستضم 35 لاعبا.

وتستهل الأرجنتين مشوارها في المونديال في 16 يونيو بمواجهة أيسلندا في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي نيجيريا وكرواتيا.