ارتدى الإعلامي جابر القرموطي، قميص «ندعم طارق شوقي»، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الهواء؛ تشجيعًا لاستكمال استراتيجية التعليم الجديدة، التي أعلن الأخير عن تطبيقها سبتمبر المقبل.

وقال «القرموطي»، خلال تقديمه ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس الاحد، إن المنظومة التعليمية الجديدة تستحق الدعم، متابعًا: «لن نطالب الجميع بدعم وزير التعليم في محاولته تطوير التعليم، لكن إعطائه فرصة لتنفيذ استراتيجيته، والصبر حتى نرى نتائج التجربة».

وتابع: «الدكتور طارق شوقي ربما يكون أخطأ، وصدر عنه تقصيرًا فيما يتعلق بإجراء حوار مجتمعي بشكل أوسع قبل اتخاذه قرار تنفيذ المنظومة الجديدة، لكن بعض الأخطاء ليست ذات أثر».



يُذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن في وقت سابق، عن تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة بداية العام الدراسي المقبل، بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الثانوي العام.