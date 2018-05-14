إطلاق سراح سائحين بريطانيين وسائقهما في الكونغو

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الأحد، أنه تم إطلاق سراح سائحين بريطانيين وسائقهما، بعد اختطافهما في متنزه وطني يشتهر بضمه غوريلا الجبال النادرة في الكونغو.



وقال وزير الخارجية، بوريس جونسون، في بيان: "يسرني أن أعلن الإفراج عن مواطنين بريطانيين تم احتجازهما رهائن في جمهورية الكونغو الديمقراطية".



وأضاف جونسون: "أعرب عن تقديري لسلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية والمعهد الكونغولي للحفاظ على الطبيعة على مساعدته الدؤوبة في هذه الحالة الرهيبة".



وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم إطلاق سراح سائق السائحين البريطانيين، رجل وامرأة، أيضا.



وذكرت تقارير أن السائحين اسمهما بيثان دافيس وروبرت جيستي.



وكان الثلاثة تعرضوا للهجوم والاختطاف يوم الجمعة الماضية في متنزه فيرونجا الوطني، القريب من مدينة جوما. ولقي حارس المتنزه حتفه خلال الحادث.



وقتل المهاجمون 175 شخصا خلال العقدين الماضيين في المتنزه، من بينهم خمسة حراس وسائق في الشهر الماضي.