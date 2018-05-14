«إنفينيتي وور» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي

تصدر الجزء الثالث من سلسلة أفلام المغامرات والخيال العلمي «أفنجرز»، والذي يحمل عنوان «إنفينيتي وور» إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود من بينهم روبرت داوني جونيور، وبنديكت كومبرباتش، وسكارليت جوهانسون، ومارك روفالو، إيرادات بلغت 61.8 مليون دولار.

وحل في المركز الثاني فيلم الكوميديا «لايف أوف ذا بارتي»، الذي يشارك في بطولته كل من ميليسا مكارثي وجيليان جاكوبس وديبي ريان، محققًا إيرادات بلغت 18.5 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الرعب والإثارة «بريكنج إن»، الذي يشارك في بطولته كل من جابرييل يونيون، وبيلي بيرك، وريتشارد كابرال، محققًا إيرادات بلغت 16.5 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم المغامرات الكوميدي «أوفربورد»، الذي يشارك في بطولته كل من أوجينيو ديربيز وأنا فارس، محققًا إيرادات بلغت 10.1 مليون دولار.

وجاء فيلم الإثارة والرعب «إيه كوايت بليس»، الذي يشارك في بطولته كل من إيميلي بلنت وجون كراسينسكي، في المركز الخامس بإيرادات بلغت 6.4 مليون دولار.