الفيفا يراقب موقف الحكم السعودي المتهم بالتورط في قضايا فساد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الاثنين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه يراقب موقف الحكم السعودي فهد الميرداسي الذي اتهم بالفساد في بلاده، طبقا لما كشفت عنه بعض التقارير الصحفية.

وأشار أحد المتحدثين باسم الفيفا إلى أن هناك تحقيقات يجريها الاتحاد السعودي لكرة القدم حول هذه القضية، ولذلك لن يتخذ الفيفا أي قرار في هذا الشأن في الوقت الحالي.

وأوضح المتحدث باسم الفيفا أن الاتحاد الدولي للعبة الشعبية الأولى في العالم لن يتخذ أي إجراءات في مواجهة الميرداسي، أحد الحكام الخمسة التابعين للاتحاد الأسيوي لكرة القدم الذين تم تعينهم لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان الاتحاد السعودي قد كشف يوم السبت الماضي أنه استبعد الميرداسي من إدارة مباراة نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي وذلك لأنه يخضع للتحقيق، ولكن بدون أن يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء.