برلمان كتالونيا ينتخب تورا رئيسا للإقليم

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انتخب برلمان إقليم كتالونيا اليوم الاثنين، السياسي المؤيد للانفصال عن إسبانيا كيم تورا رئيسا للإقليم، لتنتهي أزمة سياسية استمرت لخمسة شهور.