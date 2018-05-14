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برلمان كتالونيا ينتخب تورا رئيسا للإقليم

برشلونة -د ب أ
نشر فى : الإثنين 14 مايو 2018 - 3:41 م | آخر تحديث : الإثنين 14 مايو 2018 - 3:41 م

انتخب برلمان إقليم كتالونيا اليوم الاثنين، السياسي المؤيد للانفصال عن إسبانيا كيم تورا رئيسا للإقليم، لتنتهي أزمة سياسية استمرت لخمسة شهور.


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