سيرجي لافروف: حريصون على إقامة منطقة صناعية روسية في مصر

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن ترحيبه بزيارة سامح شكري، وزير الخارجية، إلى موسكو.

وقال «لافروف»، في مؤتمر صحفي مشترك مع «شكري»، مساء الاثنين، إنه تم خلال مشاورات «2+2»، التي تم عقدها بين وزراء خارجية ودفاع البلدين، مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمات.

وجدد حرص بلاده على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في إطار مبادرة السلام، قائلًا: «ملتزمون بقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذه القضية، وحريصون على دعم الشعب الفلسطيني».

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، أشاد بما وصفه بالمشروعات الكثيرة بين البلدين، مبديًا رغبة بلاده في إقامة منطقة صناعية روسية مصرية بمصر.

وغادر سامح شكري، وزير الخارجية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، القاهرة، صباح الأحد، متجهين إلى روسيا في زيارة رسمية لحضور اجتماعات صيغة «2+2»، بين الجانبين المصري والروسي.