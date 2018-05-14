قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين بالمدارس العسكرية الرياضية

صدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا «من البنين» بالمدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة «الهايكستب» والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار مشروع القوات المسلحة الطموح لصناعة الأبطال الرياضيين على المستويين الأوليمبي والعالمي، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وأعلن خلاله عن شروط القبول بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2018-2019 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، طبقا لشروط القبول بكل مرحلة.

وأشار رئيس جهاز الرياضة، إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتحقيق الهدف المنشود من مشروع صناعة البطل الأوليمبي لإمداد المنتخبات القومية في كافة الألعاب الفردية بأجيال من الأبطال الرياضيين؛ ليحققوا لمصر العديد من الإنجازات غير المسبوقة في البطولات العالمية والأولمبية، من خلال تقديم الدعم الكامل للمدارس العسكرية الرياضية بالتأهيل العلمي والرياضي للطلبة واللاعبين وفقا لمنظومة علمية متكاملة.

الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية:

تقبل الطلبة الذكور فقط بكافة المراحل الدراسية وأن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية، وفقا لكافة المراحل السنية «ابتدائي وإعدادي وثانوي» وطبقا لشروط السن في مختلف المراحل الدراسية والقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم، وألا يكون فصل تأديبيا من أية مدرسة سابقة، وفي حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار استغناء من النادي السابق له إلى المدرسة المنضم إليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله في حالة عدم إحضار الاستغناء.

وتابع: «يجب اجتياز جميع الاختبارات المقررة طبقا للمرحلة السنية منها الكشف الطبي والقياسات النفسية واختبار النمط والقوام الجسماني والاختبارات الرياضية والعلمية والمهارية والتحاليل الطبية المعملية والتقييم العام "كشف الهيئة" ويشترط للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية أن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلا بالإضافة للشروط التفضيلية التي يتمتع بها الطالب من مقومات طبقا لتقييم الجهات المختصة، والحصول على بطولات رياضية على مستوى "منطقة - جمهورية" بالنسبة للمرحلة الابتدائية وبالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية كشرط تفضيلي».

ويتم قبول طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء المحافظة فقط التي تقع بها المدرسة، ويطبق نظام اليوم الدراسي الكامل والمبيت بمنزل ولي الأمر، وبالنسبة لطلبة لمرحلة الإعدادية والثانوية يتم المبيت بالمدرسة والإجازات بنظام الراحات الأسبوعية.

الألعاب الرياضية المقررة بالمدارس العسكرية الرياضية:

تضم المدارس العسكرية الرياضية الرياضات الفردية الأوليمبية «الجمباز - السباحة - الغطس - ألعاب القوى - رفع الأثقال - الكاراتيه - المصارعة - الجودو - التايكوندو - الملاكمة - الخماسي الحديث - الثلاثي "الترايثلون"- الدراجات - السلاح - التجديف - الرماية».

وأشار رئيس جهاز الرياضة العسكري، إلى أن القوات المسلحة توفر العديد من المقومات العلمية والرياضية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية والطبية والمعنوية للطلبة؛ لضمان تفوقهم رياضيا وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم بالاستعانة بنخبة من الخبراء والمدربين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وتوفير الأجهزة والملاعب والمنشآت الرياضية طبقا للمواصفات الدولية، ودعم اللاعبين المتميزين للانضمام للمنتخبات القومية وإعدادهم بالمعسكرات والبطولات الداخلية والخارجية على نفقة القوات المسلحة وتقديم الحافز لهم والحصول على درجات التفوق الرياضي عند تحقيق البطولات طبقا للوائح المقررة بوزارة التربية والتعليم وتقديم الرعاية الطبية الدقيقة وبالمجان بمستشفيات القوات المسلحة كما يحصل الطلاب على مكافآت مجزية عند تحقيق البطولات الرياضية مع صرف الملابس الرياضية وغير الرياضية بالمجان علما بأن مصروفات الالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية رمزية.

يتم سحب ملفات القبول اعتبارا من 13-5-2018 حتى 28-6-2018 بمقر المدارس الرياضية العسكرية بالمحافظات ومكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات المختلفة.