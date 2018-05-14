الدفاع الجوي السعودي يسقط صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي السعودي أسقط اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان، وذلك في منطقة صحراوية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي القول إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، رصدت صباح اليوم صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، إلا أن الصاروخ سقط في منطقة صحراوية غير مأهولة".

وأشار إلى أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

كانت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن زعمت في وقت سابق اليوم أن القوة الصاروخية التابعة لهم أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز "بدر1" على خزانات توزيع شركة "أرامكو" بجازان جنوب غربي السعودية.