نيمار في قائمة منتخب البرازيل استعدادا للمونديال الروسي

يتوقع أن يقود نيمار المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم خلال منافسات كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين رغم إصابته في القدم التي تعرض لها في فبراير.

واختار تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين في قائمة الفريق المكونة من 23 لاعبا.

وفي حال لم يتمكن نيمار من المشاركة في روسيا، فإن دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس سيكون بديلا له.

ولم يضم تيتي المدافع رافينيا، لاعب بايرن ميونخ، في القائمة الأولية، وفضل ضم فاجنر لاعب كورينثيانز البرازيلي ودانيلو لاعب مانشستر سيتي بدلا منه.

واشتملت قائمة الفريق على لاعبين آخرون من بينهم مارسيلو لاعب ريال مدريد وفيليب كوتينيو لاعب برشلونة وجابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي.

وقال تيتي اليوم الاثنين :" أنا في سلام مع هذه الأسماء. أعلن أنه سيكون هناك أراء أخرى ولديهم حقهم. في بعض الأحيان يكون القرار متعلق بالتفاصيل، مع المهارة أو القدرة على اللعب في مركز معين.