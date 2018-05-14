علق الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل لشؤون الأنفاق والسكة الحديد والطرق، على الزيادة الأخيرة لأسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلًا إن التسمية الصحيحة لما حدث ليس زيادة أسعار التذاكر إنما خفض قيمة دعم التذكرة.



وأجاب مساعد وزير النقل، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أمس الأحد، على سؤال المذيع له حول إذا كانت أسعار التذاكر ستشهد أي ارتفاعات أخرى، قائلًا إن أسعار الخدمات تتغير سنويًا في جميع دول العالم.



وأوضح أن المحاسبة وفقًا لعدد المحطات تضمن العدالة الاجتماعية حيث إنه من غير المنطقي أن يدفع جميع الركاب تكلفة واحدة لجميع الخطوط، متابعًا: «نتوقع زيادة نسبة الاشتراكات خلال الفترة المقبلة خاصة أنها لم تكن تتجاوز 3% من المستخدمين للمرتو يوميًا، لكنني أتوقع وصول نسبة الاشتراكات إلى 50% من مستخدمي خلال الـ3 أشهر المقبلة».



وطبقت وزارة النقل، الجمعة الماضية، زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، إلى 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.



واستحدثت وزارة النقل، أمس الأحد، نوع جديد من الاشتراكات، وهو الاشتراك الشهري، الذي يتضمن 4 شرائح، الأولي 8 محطات بمبلغ 130 جنيهًا، والثانية 16 محطة بمبلغ 165جنيهًا، والثالثة 26 محطة بمبلغ 190 جنيهًا، والرابعة 37 محطة بمبلغ 250 جنيهًا.