«مفتي القدس»: أين المواقف العربية والدولية من مجازر جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين؟

استنكر الدكتور مفتي القدس والديار الفلسطينية، محمد أحمد حسين، الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، أثناء المظاهرات الحاشدة احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، متسائلًا: «أين المواقف العربية والدولية من مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل»؟.

وقال «حسين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الاثنين، إن الشعب الفلسطيني يقدم الكثير من التضحيات للدفاع عن القدس والأماكن المقدسة، متابعًا: «هناك سكوت وصمت غريب من الأمة العربية، ويجب أن تتحرك الشعوب العربية لرفع الظلم، ومساندة فلسطين ضد العدوان الغاشم والاحتلال».

وأضاف أن مسيرات الشعب الفلسطيني مستمرة لتوجيه رسالة قوية للعالم، بأن الفلسطينيين مستمرين في تقديم التضحيات من أجل القدس، معقبًا أن القدس عربية وستظل عاصمة دولة فلسطين للأبد.

وطالب بضرورة نقل الصورة الصحيحة للانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، من خلال الإعلام الدولي والعربي؛ لتحريك الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 50 شهيدًا وإصابة أكثر من 2000 آخرين في ذكرى نكبة فلسطين.

وتشهد فلسطين، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا، وإصابة ما يزيد على 2000 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.