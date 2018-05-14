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ارتفاع عدد شهداء رصاص الاحتلال إلى 31 فلسطينيا

إيفون مدحت
نشر فى : الإثنين 14 مايو 2018 - 2:23 م | آخر تحديث : الإثنين 14 مايو 2018 - 2:23 م

يتزايد عدد القتلى الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مستمر، حتى إنه وصل حتى الآن إلى 31شهيدًا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «أون لايف» في خبر عاجل.

وتشهد فلسطين، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على فتح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 25 فلسطينيًا، وإصابة ما يزيد على 900 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بافتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس، بمشاركة نحو 33 دولة.


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