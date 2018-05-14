«مصر للطيران» تخطط لنقل 45 ألف معتمر هذا العام

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن مصر للطيران وشركاتها التابعة، اتخذت جميع الإجراءات اللازمة استعدادا لشهر رمضان، وإنها تخطط لنقل ما يقرب من 45 ألف معتمر خلاله، وحتى نهاية موسم العمرة لهذا العام إلى كل من جدة والمدينة المنورة، حيث تستمر الرحلات حتى 3 يونيو، على أن تبدأ أولى رحلات العودة فى ١٢ يونيو وتنتهى فى ٣٠ يونيو القادم.

وبحسب بيان، قال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة قد اتخذت جميع إجراءاتها لتيسير سفر ووصول المعتمرين، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران نحو 22 رحلة يوميا من مطار القاهرة الدولى وذلك بواقع 15 رحلة إلى جدة و7 رحلات يومية إلى المدينة المنورة طوال فترة الشهر المبارك وحتى نهاية مرحلة الذهاب، مشيرا إلى أن مرحلة العودة ستشهد كثافة فى التشغيل حيث من المخطط أن متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميا أى بإجمالى 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو المقبل وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.

وفيما يتعلق بمواعيد عمل مكاتب مبيعات مصر للطيران، فسيتم الإبقاء على ساعات العمل خلال الشهر الكريم فى عدد من مكاتب البيع والتى تبدأ ٩ صباحا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، فيما عدا مكتب مبيعات مصر للطيران بالصالة الموسمية فتبدأ ساعات العمل من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، بينما تعمل عدد من مكاتب البيع فى عدد من المدن والمحافظات – شرم الشيخ والغردقة والأقصر بنظام النوبتين هذا بالإضافة إلى خدمة مركز الاتصالات التليفونية الـ CALL CENTER الذى يعمل برقميه ــ 090070000 من أى تليفون أرضى و1717 من أى محمول، على مدى الـ 24 ساعة، هذا مع إمكانية الحجزأيضا من خلال زيارة الموقع الإلكترونى للشركة www.egyptair.com وبذلك يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل مع الشركة بشكل كامل ومستمرعلى مدى اليوم خلال الشهر الكريم.