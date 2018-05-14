ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة بالمعادي

ألقت مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص؛ لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة بمنطقة المعادي. حرر محضر بالواقعة، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعادي تفيد بتواجد 4 أشخاص أمام العقار رقم 13/7 ب زهراء المعادي، وانتحالهم صفة رجال الشرطة بدعوى أنهم مُكلفين بمراقبة إحدى السيدات تقيم بالعقار.

وفور انتقال قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد ياسر الكردي، تمكنت من ضبطهم، وتبين أنهم كلا من: «محمد.ف» 37 عاما موظف يرتدي ملابس المدنية وبحوزته طبنجة صوت وسلاح أبيض «مطواة»، و«أحمد.م» 23 عاما سائق سبق اتهامه في 4 قضايا مخدرات، و«سامح.أ» 33 عاما ميكانيكي سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، و«سعيد.ع» 30 عاما عامل سبق اتهامه في قضية سرقة وبحوزته سلاح أبيض «مطواة»، وبحوزتهم سيارة ملك وقيادة المتهم الرابع.

وبمواجهتهم أمام مدير مباحث القاهرة اللواء محمد منصور، اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بقيامهم بمراقبة أحدى السيدات تدعى «هبة.م» مقيمة بالعقار المشار إليه مطلوب التنفيذ عليها في 6 قضايا «شيكات»، بإجمالي حبس 11 عاما «جاري ضبطها»، بتحريض من طليقها «محمد.إ» محامي، مضيفا أن طلقيها طلب منه مراقبتها وضبطها واقتيادها للقسم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها لصالحه، فاستعان بباقي المتهمين وتوجهوا لمحل سكنها منتحلين صفة رجال شرطة.