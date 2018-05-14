حددت محكمة النقض، جلسة 9 يوليو المقبل، للحكم في طعن 135 متهمًا بقضية «مذبحة قسم كرداسة» التي تعود وقائها لشهر أغسطس 2013، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمها على جميع المتهمين الحاضرين والهاربين في يوليو 2017، بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا، والسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهمًا.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاشتراك في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.