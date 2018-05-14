صراع الكبار يصيب مدرب ألمانيا «بالحيرة» لدى الإعلان عن قائمته الأولية للمونديال

في ظل الخيارات المتعددة المتاحة أمامه ، يبدو يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، مدربا يتمتع بأريحية وأفضلية على العديد من مدربي المنتخبات ال32 التي تتأهب لخوض كأس العالم 2018 ، لكن الأمر ربما يكون مختلفا على أرض الواقع.

ومن المفترض أن يقدم لوف قائمته المبدئية للفريق الذي سيخوض مشوار الدفاع عن لقب كأس العالم، للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين ، على أن تعلن غدا الثلاثاء.

لكن لوف سيكون عليه اتخاذ بعض القرارات المهمة وكذلك حل التساؤلات التي تحيط بلاعبين أدوا أدوار مهمة في تتويج ألمانيا بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وسيعلن لوف غدا الثلاثاء أسماء اللاعبين الذين تشملهم قائمة الفريق الذي يخضع لمعسكر تدريبي في مقاطعة ساوث تيرول شمال إيطاليا اعتبارا من مايو الجاري.

ويرجح أن تضم القائمة الأولية أربعة حراس مرمى كي تضم النجم مانويل نوير ، المتوج مع المنتخب بمونديال 2014 ، رغم أن حارس مرمى بايرن ميونخ لم يشارك في أي مباراة منذ أيلول/سبتمبر الماضي بسبب إصابته للمرة الثالثة بكسر في القدم اليسرى.

ويشكل المعسكر فرصة إضافية لنوير /32 عاما/ من أجل استعادة لياقة المباريات قبل أن يحسم لوف القائمة النهائية للمنتخب المشارك في المونديال والتي تتضمن 23 لاعبا ، ويفترض إعلانها في موعد أقصاه الرابع من حزيران/يونيو.

ويستهل المنتخب الألماني مشوار الدفاع عن لقب المونديال بلقاء نظيره المكسيكي في 17 حزيران/يونيو ، علما بأن البطولة تقام من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

كذلك يترقب لوف حالة إصابة جيروم بواتينج ، لكن لاعب قلب دفاع بايرن ميونخ أبدى ثقة في تعافيه في الوقت المناسب من مشكلاته في عضلات الفخذ.

ولا يزال موقف لوف من إمكانية استدعاء ماريو جوتزه لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند ، غامضا ، بعد أن استبعده من قائمة الفريق في مباراتيه الوديتين الماضيتين أمام البرازيل وإسبانيا ، علما بأن جوتزه سجل هدف فوز المنتخب الألماني في نهائي كأس العالم 2014

وكان جوتزه قد ظل على مقعد البدلاء طوال المباراة التي انتهت بهزيمة بوروسيا دورتموند أمام مضيفه هوفنهايم 1 / 3 أمس الأول السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري الألماني (بوندسليجا) ، لكنه قد يعلق أماله على إصابة لارس ستيندل لاعب خط الوسط المهاجم بفريق بوروسيا مونشنجلادباخ ، والتي قد تفتح أمامه باب المونديال.

ولا تزال التساؤلات تحوم أيضا حول ماركو رويس زميله بفريق دورتموند ، حيث غاب عن قائمة المنتخب الألماني في وديتيه الماضيتين ، إثر فترة غياب طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

وكان رويس قد غاب عن مونديال 2014 وكذلك كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بسبب الإصابات.

ومن بين اللاعبين الأخرين الذين تحوم حولهم الشكوك ، إيمري كان لاعب خط وسط ليفربول الذي عانى من إصابة في الظهر ، كما يغيب شكوردان موستافي لاعب قلب دفاع أرسنال عن المشاركات منذ فترة ، علما بأنه كان ضمن المنتخب المتوج بمونديال 2014 .

وعلى مدار العامين الماضيين ، استدعى لوف أكثر من 40 لاعبا للمنتخب وتألق عدة وجوه شابة خلال التتويج بكأس القارات 2017 في روسيا ، ويحتمل أن تتضمن قائمة لوف الأولية للمونديال نحو 15 لاعبا ممن اعتلوا منصة التتويج بكأس القارات.

وقال لوف "لدينا خيارات عديدة في بعض المراكز، ولكن الوضع ليس كذلك بالنسبة لمراكز أخرى. وبالتالي نحن بحاجة إلى لاعبين يتمتعون بالمرونة ويمكن استغلالهم في مراكز مختلفة."

وقال أوليفر بييرهوف المدير العام للمنتخب الألماني إن بعض اللاعبين سيكونوا محل نقاش ولكن القرار في النهاية سيكون بيد لوف ، بدعم من كل أعضاء الجهاز الفني.